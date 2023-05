Cearense Camila Uckers é confinada no reality A Grande Conquista

A influenciadora digital cearense Camila Uckers é uma das participantes do reality 'A Grande Conquista', da TV Record, que estreou nesta segunda-feira (8).

Moradora da 'Vila', Camila disputa uma das 20 vagas na segunda fase do reality com outras 69 pessoas.

Os participantes da 'Vila' foram divididos em três casas e devem disputar provas e dividir espaço e comida. Na 'Zona de Risco', os competidores enfrentam votação popular pela permanência no reality.

Os ex-BBB Dicesar e Natália Deodato, a cantora Medrado, a irmã do ex-BBB Gil do Vitor, Janielly Nogueira, também estão na fase inicial do programa.

Os 70 moradores da Vila, entre inscritos pela internet e influenciadores, devem ficar no local por onze dias. Quem for selecionado entrará na Mansão na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão.

A Grande Conquista

O programa terá 75 episódios. Na pré-estreia do reality, 16 famosos disputaram a preferência do público para entrar na Mansão do reality.

Alexandre Suíta, Ana Paula Almeida, Bruno Camargo, Bruno Tálamo, Daniel Toko, Faby Monarca, Giulia Garcia, Ricardo Villardo, Stephanie Gomes e Victória Macan foram os mais votados e irão entrar diretamente na Mansão do reality.

Até o dia 18 de maio, os selecionados ficarão confinados em um hotel assistindo aos participantes da Vila

Já os seis menos votados - Caroline Lekker, Erika Coimbra, Glauco Marciano, Kelly Santos, MC M10 e Thiago Servo - entraram para a disputa na Vila.