Após sucesso de 'Pai', Fábio Jr lança 'Mãe' com Padre Fábio de Melo nesta sexta-feira (12)

Os fãs do cantor Fábio Jr. vão ganhar uma nova single do artista na sexta-feira (12). Após mais de 40 anos do sucesso de "Pai", o paulista prepara o lançamento de "Mãe".

Ele anunciou a novidade em uma publicação do Instagram. A canção é uma parceria com o Padre Fábio de Melo.

"É com grande alegria que viemos anunciar: 'MÃE' Anota aí na sua agenda que dia 12 de maio teremos lançamento do single às 00h e clipe às 12h! Estamos muito ansiosos, ativa o lembrete para não esquecer, um beijúu!", escreveu o cantor na legenda da foto.

Encontro de xarás

Em vídeos nos stories do Instagram, Fábio Jr. falou sobre o assunto ao lado do padre: "Nós, Fábios, temos uma novidade pra você. Fala, xará".

"Gravamos uma música linda chamada 'Mãe' e você já pode fazer o pré-save", completou Fábio de Melo.