Tonico Pereira adia troca de prótese peniana por problemas financeiros

O ator Tonico Pereira, 74, enfrenta dificuldades financeiras desde o começo da pandemia de Covid-19 e, em meio a malabarismos fora do mundo do artístico para se manter, teve de adiar a troca de sua prótese peniana. Ele teve de vender cinco carros para fechar as contas do mês.

Conforme o ator, a cirurgia é R$ 25 mil, sem contar o valor da internação e da prótese. "A internação é caríssima, tive que adiar", lamentou Pereira. As informações foram reveladas por Tonico em entrevista à Folha de S. Paulo.

Além disso, o brechó que montou em Botafogo, no Rio de Janeiro, não tem dado lucro. O artista tem tido muitos trabalhos artísticos, e inclusive acabou de filmar o filme "O Velho Fusca", de Emiliano Ruschel, e reestreou uma curta temporada da peça "O Julgamento de Sócrates", mas diz que está "praticamente falido".

"Somos vítimas dessa situação, que é pandêmica e governamental. [...] Os proprietários aumentaram o aluguel, é uma loucura isso, não tem solidariedade nenhuma", avalia o ator.

Saúde

Tonico Pereira se definiu na entrevista como "a própria comorbidade em pessoa". Nos últimos anos, ele lutou contra diversos problemas de saúde.

O ator já superou quatro vezes o câncer, teve três diverticulites e dezenas de pneumonias. Ele ainda tem doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Em junho último, foi internado para tratar uma traqueobronquite.

"Eu não sei de onde vem essa minha energia para entrar em palco. Às vezes estou doente, entro em palco e me curo durante o espetáculo. Acho que é essa coisa de você trabalhar no que gosta" diz.