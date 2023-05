Thiago Nigro é criticado após vídeo antigo sobre investimentos 'fora da realidade' viralizar

O influenciador digital Thiago Nigro, mais conhecido como o Primo Rico, está envolvido em uma nova polêmica após viralizar nas redes sociais um vídeo antigo do seu canal no YouTube.

Na publicação, o coach de finanças aparece afirmando que uma pessoa com salário de R$ 1720 pode ficar milionário investindo R$ 270 por mês. Na teoria proposta, o "investidor" gastaria R$ 1 mil com moradia, mais R$ 150 com utilidades e R$ 300 no mercado, o dinheiro que "sobra" iria para os investimentos. O vídeo foi publicado há três anos.

As falas geraram muita revolta e repercutiram nas redes sociais. Além de trazer indignação entre os internautas, a especialista e também influenciadora digital Nath Finanças fez críticas ao coach. "É muito fora da realidade, bicho", escreveu ela.

"Tudo bem você ter seu público que é rico e fora da realidade da maioria dos brasileiros. Só não faça um vídeo para uma pessoa que ganha um salário mínimo e ensine a ela como guardar dinheiro porque você nunca viveu essa realidade. Tenha noção", argumentou Nath.

A especialista também aproveitou para fazer uma reflexão sobre a importância com os gastos de lazer para a qualidade de vida, muitas vezes negligenciados pelos coaches.

"Para o cara que sempre foi herdeiro ou nunca passou dificuldade, o pobre não pode ter lazer, dignidade e poder comprar o que gosta. A visão dele é ver o pobre vivendo pra pagar boleto porque, se gasta com uma cerveja, tá errado. Por isso eu não tenho quase ninguém do meio por perto. A maioria tem esse pensamento. São poucos que sigo e gosto de acompanhar", afirmou.