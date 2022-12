The Voice Brasil: saiba quem são os finalistas do reality

Os cantores Mila Santana, Bell Lins, Juceir Jr. e Keilla Júnia são os finalistas da temporada 2022 do The Voice Brasil. O encerramento da edição acontece nesta quinta-feira (29), em programa ao vivo na TV Globo.

Na semifinal, Bell Lins cantou "I'll never love again" e emocionou o público. "Eu acho a Bell um escândalo. Ela tem tanta coisa a favor dela. Eu olhei e gritei: 'Artista'", vibrou Lulu Santos.

Mila Santana, participante da Bahia, mostrou a potência do vozeirão com "And I'm Telling You", de Jeniffer Hudson. "A Mila é um acontecimento, quando ela pisa nesse palco, pelo amor de Deus (...) Arrepiei bonito", comentou Michel Teló.

O participante Juceir Jr. cantou "Perfect", de Ed Sheeran. "Estou chocada com Juceir de Saquarema. Ele cresceu muito!", IZA se surpreendeu.

Já a participante Keilla arrepiou com sua versão para "I Have Nothing", de Whitney Houston.

Como vai funcionar a dinâmica da final do 'The Voice'?

Os finalistas farão duas apresentações cada; Os técnicos também cantarão sozinhos, cada um uma música; A votação ficará aberta do início ao fim.