The Killers anuncia show extra em SP para até 4 mil pessoas; veja data, valores e como comprar

A banda americana The Killers irá fazer um show extra em São Paulo, antes da apresentação no Primavera Sound São Paulo. Brandon Flowers e companhia se apresentam no Tokio Marine Hall — com capacidade para 4 mil pessoas, no dia 30 de novembro.

No festival, eles são a atração principal do primeiro dia, que acontece em 2 de dezembro.

Os ingressos para a apresentação extra começam a ser vendidos nesta terça-feira (31), no site da Tickets for fun. Os valores variam de R$ 780 (frisa) a R$ 900 (camarote).

Show extra no Rio de Janeiro

Além do Killers, o Primavera Sound São Paulo já anunciou apresentações extra de Carly Rae Jepsen, no Rio de Janeiro, no dia 3 de dezembro, e o show do Pet Shop Boys, em São Paulo, no dia 4 de dezembro.

The Killers no Tokio Marine Hall

Data: 30/11/2023

Local: Tokio Marine Hall- R. Bragança Paulista, 1281 – Vila Cruzeiro, São Paulo

Abertura dos portões: 19h

Horário do Show: 21h

Preços:

Pista: R$ 810

Frisa em pé (lado esquerdo): R$ 780

Frisa em pé (lado direito): R$ 780

Camarote em pé: R$ 900



O Primavera Sound 2023 acontece nos dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além dos shows no final de semana, o Primavera oferece uma vasta programação cultural na semana do evento no "Primavera na Cidade".