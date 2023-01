Terceira temporada do ‘The Masked Singer Brasil' estreia neste domingo (22); veja fotos

A terceira temporada do reality musical “The Masked Singer Brasil” estreia neste domingo (22), com novos mistérios e fantasias.

Sob o comando de Ivete Sangalo e com Priscilla Alcantara nos bastidores, a competição chega com a nova dinâmica da Aposta Secreta: o jurado que mais acertar quem está por trás da máscara leva o título de campeão da temporada junto ao mascarado vencedor.

Durante a primeira apresentação do competidor, os jurados dão os seus palpites. A cada vez que o artista for desmascarado, os palpites são abertos e quem acertou marca um ponto. Na final, o jurado que estiver no topo do ranking leva o troféu Xagaragundenga.

Estreiam no juri nesta temporada Sabrina Sato e Mateus Solano. Eles estarão ao lado de Taís Araujo e Eduardo Sterblitch.

Masked Verso

A edição terá ainda uma novidade chamada Masked Verso. Ttodos os mascarados vão conviver "em um universo único dentro do programa", que terá efeitos visuais e muitas histórias.

Que horas começa 'The Masked Singer Brasil?

A Rede Globo ainda não divulgou o horário do programa, mas os episódios devem começar entre 15h30 e 15h45, faixa de horário do reality show no ano passado.

Veja novos mascarados

Broco Lee

Inspirada nos traços dos mangás da cultura oriental, a Broco Lee tem a fantasia feita de tecido de algodão, com uma mistura entre quimonos do Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu e do Kung-Fu.

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

Capivara

A Capivara se apresenta em um traje de gala com plumas brancas, muitos acessórios e laquê no cabelo.

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

Circo

O Circo é inspirado em contadores de história e sua roupa é feita de veludo e tem muitos detalhes em dourado e strass.

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

Coruja

A Coruja faz o uso de diversos adereços como livros, globos terrestres, réguas e lupas. Sua fantasia possui muitas penas e detalhes em tons de azul.

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

Dinossauro

O Dinossauro chega ao ‘The Masked Singer’ como uma estrela do rock de jeans rasgado, moicano, guitarra e spikes.

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

DJ Vitória-Régia

Cheia de referências amazônicas, a DJ Vitória-Régia possui luzes e tecidos translúcidos.

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

Filtro de Barro

O Filtro de Barro vem protegido com seu snorkel e óculos de mergulho. Sua fantasia possui couro sintético e pinturas.

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

Galo

Carnaval, cores e brilhos. O Galo vem com uma fantasia cheia de penas, paetês, pompons e strass.

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

Milho de Milhões

O Milho de Milhões traz uma fantasia de diferentes texturas em tons amarelo e dourado.

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

Vovó Tartaruga

A Vovó Tartaruga vem com seus cabelos confeccionados de novelos de lã e com o seu casco de crochê.

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

Romeu e Julieta

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

Os suculentos

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

Abelha Rainha

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

Coelho