Quem era o Dragão, campeão do The Masked Singer?

David Júnior foi desmascarado no "The Masked Singer Brasil" deste domingo (24) e foi escolhido como o grande campeão da 2ª temporada do Talent Show. Vestindo a fantasia de Dragão, ele disputou o combate final contra Thiago Fragoso, interprete do Camaleão.

"Como eu vou sentir falta disso aqui. Uma dica é que eu sou chorão, né? Graças a Deus eu sou livre dessa coisa que homem não pode chorar. E a música me emociona muito. Poder estar aqui e me expor desse jeito, expor as vulnerabilidades, expor esse lado que pouca gente conhece, é tão bom", disse o ator.

Ele ainda se emocionou ao falar da filha. "Eu estou eternizando um lugar. Eu sei que minha filha vai ver isso daqui uns anos e só isso já é um presente. Amora, eu te amo tanto".

A final da 2ª temporada do programa foi disputada pelos personagens Camaleão, Leoa e Dragão.

Como foi a dinâmica

Após a apresentação dos três finalistas, a plateia escolheu o Dragão como o melhor do dia. Dos dois restantes, os jurados salvaram o Camaleão e a Leoa foi desmascarada.

Camaleão e Dragão fizeram um combate final e, entre eles, os jurados escolheram o Dragão como o campeão.

Legenda: Final do Talent Show foi disputada entre Leoa, Camaleão e Dragão Foto: Reprodução Globo

Comandado por Ivete Sangalo, o reality show chegou ao último episódio com júri formado por Taís Araujo, Rodrigo Lombardi, Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch e o convidado da semana, Chay Suede.