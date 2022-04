Quem era o Camaleão no The Masked Singer? Veja quem foi eliminado neste domingo (24)

Thiago Fragoso foi desmascarado no "The Masked Singer Brasil" deste domingo (24). Vestindo a fantasia de Camaleão, ele conseguiu chegar a final do programa, ficando em 2º lugar.

"O programa ele passa para mim uma coisa lúdica muito forte. Quando eu fui convidado para fazer, eu fui rever a primeira temporada que eu já tinha visto e quando eu fui ver ficou muito claro que a fantasia, na verdade, é uma libertação para a gente que assiste. A gente embarca completamente naquilo que está vendo", disse o ator.

A final da 2ª temporada do programa foi disputada pelos personagens Camaleão, Leoa e Dragão, que venceu a 2ª temporada.

Como foi a dinâmica

Após a apresentação dos três finalistas, a plateia escolheu o Dragão como o melhor do dia. Dos dois restantes, os jurados salvaram o Camaleão e a Leoa foi desmascarada.

Camaleão e Dragão fizeram um combate final e, entre eles, os jurados escolheram o Dragão como o campeão.

Legenda: Final do Talent Show foi disputada entre Leoa, Camaleão e Dragão Foto: Reprodução Globo

Comandado por Ivete Sangalo, o reality show chegou ao último episódio com júri formado por Taís Araujo, Rodrigo Lombardi, Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch e o convidado da semana, Chay Suede.