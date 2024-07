Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 29

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (29/7), exibe o filme “Logan” após “Central Olímpica”, às 22:50, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

A produção chega às telinhas do Globo quatro dias após a estreia do filme "Deadpool & Wolverine" nos cinemas. O filme com os dois heróis integram o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, da sigla em inglês), enquanto Logan mostra um pouco mais da história do icônico Wolverine.

SINOPSE DE "Logan"

Em 2024, os mutantes estão em franco declínio, e as pessoas não sabem o real motivo. Uma organização está transformando as crianças mutantes em verdadeiras assassinas. Wolverine, cansado de tudo e a pedido de um cada vez mais enfraquecido Professor Xavier, precisa proteger a jovem e poderosa Laura Kinney, conhecida como X-23. Enquanto isso, o vilão Nathaniel Essex amplia seu projeto de destruição.

Trailer de "Logan"

FICHA TÉCNICA DE "Logan"