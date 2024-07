'Deadpool & Wolverine' chega aos cinemas, veja o trailer

O filme "Deadpool & Wolverine" chega aos cinemas nesta quinta-feira (25), prometendo muito humor e diversão. A produção integra o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, da sigla em inglês) e, dessa vez, o terceiro filme da franquia conseguiu contar a participação do icônico Wolverine.

Antes da estreia, diversos rumores de fãs apontam que a atriz Blake Lively, esposa do ator Ryan Reynolds — que dá vida ao personagem Deadpool, fará uma participação no filme. No entanto, vai ser preciso ver para descobrir quem interpreta a Lady Deadpool.

Já foram confirmados personagens como Blind All, Colossus, Vanessa, Cassandra Nova e Paradox.

Confira trailer de 'Deadpool & Wolverine'

Enredo do filme

"Deadpool & Wolverine" marca o retorno de Hugh Jackman na pele do mutante Wolverine cinco anos após "Logan", que foi pensado como uma espécie de despedida do ator australiano do papel do mutante.

Nos quadrinhos, Wolverine e Deadpool são rivais e muitas vezes inimigos. Ocasionalmente, os dois precisam colocar seu ódio mútuo de lado para trabalhar juntos, o que oferece muitas oportunidades de humor com Logan frustrado e o Mercenário se divertindo.