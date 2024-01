Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 29

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (29), exibe o filme “O Debate” após Big Brother Brasil 24, às 23h35, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

Sinopse de "O Debate"

Um debate sobre paixões privadas e ideias públicas. Paula, jornalista-apresentadora do telejornal, e Marcos, jornalista-editor do telejornal da noite, acabaram de se separar depois de 20 anos juntos. Enquanto tentam entender o que aconteceu com a vida deles e como será a relação daqui para frente, seguem na batalha de compreender as paixões políticas dos brasileiros.

Com opiniões distintas, os dois discordam sobre a condução da edição dos melhores momentos do debate que a TV irá exibir, sabendo que isso pode interferir na escolha de centenas de milhares de eleitores indecisos.

Veja trailer de "O Debate"

Ficha técnica de "O Debate"