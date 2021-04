Tatá Werneck chora ao falar sobre Paulo Gustavo no Instagram: 'vai ficar bem'

A apresentadora e humorista Tatá Werneck publicou série de vídeos em seu perfil no Instagram falando sobre o ator Paulo Gustavo, internado desde 13 de março por complicações da Covid-19. Apesar de usar filtro de maquiagem, ela não conseguiu conter a emoção e foi às lágrimas ao falar do amigo

Nos Stories, a humorista menciona a sua fé e a certeza de que o ator melhorará em breve no atual quadro clínico. "As vezes quando falo de fé as pessoas ficam 'ué Tatá'. Tenho uma fé desde criança que me rege, que me guia. Tenho certeza que sem ela não sou nada. Muita gente falou que voltou a rezar o terço, fico muito feliz com isso. Estou muito feliz porque o Paulo vai ficar bem. Ele vai voltar, vai voltar transformado, vai voltar consciente da missão dele imensa", afirmou.

Tatá segue comentando, confiante, que Paulo Gustavo voltará fazendo as pessoas rirem, mas com uma "bagagem que só ele saberá explicar". "Ele vai voltar de uma maneira que ele tem que falar, então deixa ele voltar que ele explica, tá? Que ele fala melhor que eu. Te amo, Deus, obrigada por cuidar dele", disse enquanto vertia uma lágrima.

Ainda emocionada, ela brincou com o choro e o classificou como "cafona"."Eu tenho consciência da cafonice que é chorar nos Stories, tô na turma do fundão, galera", acrescentou.

Estado de saúde de Paulo Gustavo

O ator segue internado em estado grave no Rio de Janeiro, conforme boletim médico divulgado nesta quinta-feira (15). Paulo Gustavo, no entanto, já não apresenta mais hemorragias, embora siga utilizando ventilação mecânica e Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO).

Com mais de 30 dias internado, o artista já passou por melhoras e pioras no quadro clínico. Ao longo dos cuidados médicos, ele precisou ser intubado, fazer uma transfusão de sangue e iniciar o tratamento com ECMO.