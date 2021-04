Marido de Paulo Gustavo segue com corrente de fé e posta texto sobre "suportar lentidão dos ciclos"

Legenda: Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas Foto: Reprodução/Redes Sociais

O marido do ator Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, segue divulgando mensagens de positividade e correntes de oração nas redes sociais para a melhora do companheiro. Nesta terça-feira (13), Bretas compartilhou um texto sobre a necessidade de respeitar a lentidão de ciclos.

Paulo Gustavo está internado com Covid-19 desde 13 de março e foi intubado devido às complicações da doença. Os últimos boletins médicos indicavam que seu estado é crítico e, na segunda-feira (12), a atriz Tatá Werneck afirmou que ele apresentou melhora.

"Se vivermos com ansiedade, medo e insegurança não suportaremos a lentidão necessária de alguns ciclos, e não saberemos apreciar a beleza, e as lições que existem no ato de soltar e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo parece estar parado, estagnado, porque justamente nestes momentos, em que a vida parece acontecer em 'slow motion', é que tudo acontece", diz o texto de Wendy Luiz, compartilhado por Thales.

"É preciso viver o hoje com consciência, respeito e gratidão para poder confiar na colheita. Afinal, se tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer que temos fé, se nos momentos mais desafiadores da vida não soubemos esperar com paciência, resignação e confiança. O tempo sabe. O fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos decepcionará", finaliza o texto, que o dermatologista classificou como oportuno.

Além de incentivar que os admiradores de Paulo Gustavo façam uma corrente de orações, Thales pediu que as pessoas aptas doem sangue para o ator. Paulo Gustavo está submetido à terapia de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), uma espécie de pulmão artificial, e precisou tomar bolsas de sangue.

Bretas compartilhou locais de doação no Rio de Janeiro e também em outros estados. "E continua a corrente de doação de sangue também. Leia com atenção para saber se você pode doar nesse momento", ressaltou em seus stories do Instagram.

Solidariedade

Amigos e fãs de Paulo Gustavo também estão mobilizados para desejar melhoras para o ator. A atriz Tatá Werneck, amiga íntima dele, tem compartilhado momentos com o ator e atualizado os fãs.

"Melhorando graças a Deus! Ele vai ficar bem! Devemos manter a fé! É uma vida de oração!", afirmou Tatá na segunda-feira (12), em resposta a um seguidor.