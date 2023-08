Taís Lopes vai comandar novo programa da TV Verdes Mares sobre sustentabilidade

O Sistema Verdes Mares (SVM), maior grupo de comunicação do Nordeste, estreia o programa “Inspira & Ação: Mares ao Mar”, com apresentação da jornalista Taís Lopes, no dia 26 de agosto. O programa vai ao ar na TV Verdes Mares, todos os sábados, às 11h45, logo após o “É de Casa”.

A atração carrega o propósito do “Mares ao Mar” de ser catalisadora para mudanças positivas, lançando luzes sobre histórias e ideias transformadoras relacionadas às temáticas ESG (Ambiente, Social e Governança, na tradução da sigla em inglês). O formato inovador e envolvente promete encantar o público.

“Essa é uma das várias iniciativas em que vamos materializando nosso compromisso, como maior grupo de comunicação do Nordeste, de fomentar informações valiosas e impulsionadoras para engajar a população a vivenciar medidas sustentáveis”, afirma Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do SVM.

Em julho, Taís Lopes deixou o comando do CETV 1º Edição, da TV Verdes Mares, para se dedicar ao novo projeto de sustentabilidade. A jornalista Marcella de Lima passou a integrar a equipe de apresentadores do telejornal ao lado de Leal Mota Filho.