Superbowl 2024: Veja quem vai cantar no show do intervalo, horário e como assistir

O Super Bowl, última partida do campeonato de futebol americano, está previsto para ser transmitido no próximo domingo (11), a partir de 20h30, no horário de Brasília. A disputa entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers será em Las Vegas, nos Estados Unidos, e contará com um show especial do cantor Usher, dono de hits como "My Boo", "Yeah!", "U Got It Bad" e "Love in This Club".

Em entrevista à revista Vogue, Usher já tinha dito que faria o show do intervalo do Super Bowl. Além disso, o cantor de R&B também adiantou que levaria convidados surpresa. "Não apenas música R&B, mas performance R&B, conexão R&B, espírito R&B", prometeu o artista.

A expectativa é que Usher também lance um novo álbum na apresentação, após oito anos de hiato.

Que horas será o show de Usher no Super Bowl?

O jogo está previsto para começar às 20h30, no horário de Brasília. O show de Usher deve ocorrer às 22h.

Como assistir ao show do intervalo no Super Bowl?

Toda a cerimônia será transmitida pela Rede TV e pela ESPN. Além disso, haverá exibição no streaming, pelo Star+.