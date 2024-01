Playoffs da NFL: veja jogos, datas e onde assistir as finais de conferência desta temporada

A disputa das finais de conferência dos playoffs da temporada 2023/24 da National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos e principal competição da modalidade no mundo, acontece neste domingo (28). Os vencedores se enfrentarão no Super Bowl LVIII, que a acontecerá no Allegiant Stadium, em Las Vegas Valley, no próximo dia 11 de fevereiro.

CAMINHO DOS PLAYOFFS

As finais de conferência foram definidas. O Baltimore Ravens receberá o Kansas City Chiefs na final da American Football Conference (AFC). Já na National Football Conference (NFC), o Detroit Lions visitará o San Francisco 49ers. Todos os times tiveram difíceis confrontos até chegar nessa fase da competição.

Abrindo a segunda fase dos playoffs, conhecida como Divisional Rounds, o Baltimore Ravens, primeiro colocado na temporada regular da AFC, estreou nos playoffs vencendo o Houston Texans, por 34 a 10, no único jogo que terminou com mais de uma posse de diferença e sediarão, pela primeira vez, a final de sua conferência.

Já o San Francisco 49ers, primeiro colocado na temporada regular da NFC, não teve o mesmo conforto, do líder da AFC. Contudo, o time da Califórnia derrotou o Green Bay Packers, por 24 a 21, com uma virada no último minuto da partida e irá para sua quarta final de Conferência nos últimos cinco anos.

No segundo dia do Divisional Rounds, o Detroit Lions venceu o Tampa Bay Buccaneers, por 31 a 23, e colocou fim a uma seca que durava desde 1991, quando os Lions disputaram sua última final de NFC.

Encerrando essa fase da competição, o Kansas City Chiefs venceu o Buffalo Bills, por 27 a 24, em mais um confronto histórico entre as duas equipes, dessa vez, a equipe de Arkansas venceu após o jogador dos Bills errar um field goal no último minuto da partida.

JOGOS DAS FINAIS DE CONFERÊNCIAS

Baltimore Ravens x Kansas City Chiefs | Domingo (28), às 17h de Brasília | ESPN e Star+

San Francisco 49ers x Detroit Lions | Domingo (28), às 20h30 de Brasília | ESPN e Star+