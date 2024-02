Jennifer Aniston e David Schwimmer voltam a contracenar juntos em comercial

Os astros de “Friends” Jennifer Aniston e David Schwimmer voltaram a contracenar juntos, dessa vez para uma propaganda para o Super Bowl 2024, divulgada nessa terça-feira (6).

Veja também

O comercial brinca com o ditado “para se lembrar de uma coisa, precisa se esquecer de outra”. O vídeo mostra Jennifer e David se encontrando em um set de filmagem, mas a atriz não o reconhece e sequer lembra de ter trabalhado com ele por 10 anos em “Friends”.

A peça publicitária ainda conta com nomes como Usher, que esquece que se apresentará no show do intervalo do Super Bowl deste ano, e David e Victoria Beckham, que também tentam lembrar o nome “Spice Girls”, banda na qual Victoria ficou famosa mundialmente.

O Super Bowl acontece neste domingo (11), em Las Vegas, e será disputado entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.