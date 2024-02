Quem foi Inácia na primeira versão de 'Renascer'? Relembre história da novela

Uma das principais conselheiras de José Inocêncio na novela "Renascer" é a personagem Inácia. Tanto na primeira versão, quanto no remake, ela é conhecida por ser uma cozinheira de mão cheia. Sensitiva, são dela as premonições que salvaram o "patrãozinho" das inúmeras tocaias de inimigos no início na obra.

Duas mulheres viveram Inácia na versão original da novela, em 1993. Quem primeiro fez a personagem foi a atriz Solange Couto — conhecida nos anos 2000 por interpreta a Dona Jura, em "O Clone". Na segunda fase da obra, Chica Xavier foi quem passou a fazer a confidente e conselheira de Zé Inocêncio.

Na nova versão da novela, quem interpreta Inácia é Edvana Carvalho. A diferença da primeira versão é que ela vive a personagem nas duas fases da obra.

Na releitura, Inácia será também a mãe de Ritinha, a quem cria sempre nas rédeas curtas, além de ser o ponto de união da família de José Inocêncio ao longo de todos os anos.