Zinha existia na primeira versão de 'Renascer'? Relembre a história

Quem assistiu à primeira versão da novela "Renascer", criada por Benedito Ruy Barbosa, acompanhou a grande amizade entre João Pedro (Marcos Palmeiras) e Zinho Jupará (Cosme dos Santos). No remake da obra, escrito por Bruno Luperi, a parceria entre os amigos de infâncias segue. A grande diferença é que a direção resolveu transformar o personagem em Zinha.

Na obra original, datada de 1993, Zinho Jupará é filho de Jupará (Gésio Amadeu) com Flor (Rita Santana). Ao lado de João Pedro, ele cuida da fazenda de cacau de José Inocêncio.

Na nova versão da novela, os pais da personagem são interpretados por Julia Lemos e Evaldo Macarrão. A menina é criada por Deocleciano (Jackson Antunes) e Morena (Ana Cecilia Costa) após a morte do pai e da partida da mãe.

Conflito com filho mais velho de José Inocêncio

Na obra original, Zinho não se conforma com o falecimento do pai de “nó nas tripas”. Ele atribui à morte do genitor a falta de profissionalismo de José Augusto (Marco Ricca) — filho médico de José Inocêncio (Antonio Fagundes), que o atendeu.

No remake, até o capítulo exibido de segunda-feira (5), o assunto não foi abordado pela personagem.