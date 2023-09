Usher é confirmado como artista do show do intervalo do Super Bowl 2024

Usher, rapper americano vencedor do Grammy, será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2024. O anúncio foi realizado neste domingo (24) pela NFL, Roc Nation e Apple Music. O jogo acontecerá em 11 de fevereiro de 2024, no Allegiant Stadium, em Nevada, e será transmitido ao vivo por uma emissora americana.

O Super Bowl é a final da NFL (National Football League), maior liga de futebol americano no mundo, e um dos eventos mais assistidos de todo o planeta.

“É uma honra para toda a vida finalmente dar check no Super Bowl da minha lista de desejos. Mal posso esperar para trazer ao mundo um show diferente de tudo que já viram de mim antes”, declarou Usher no comunicado da NFL.

Essa é a segunda aparição do cantor no Super Bowl. Ele já havia se apresentado com a banda Black Eyed Peas quando o grupo pop foi a atração principal em 2011. Contudo, em 2024, ele será a estrela.

Premiacões

O artista já venceu oito prêmios Grammy e vendeu 80 milhões de álbuns em todo o mundo. Estreante em 1994, teve nove sucessos número 1 na Billboard Hot 100, incluindo "Yeah!" e “U Remind Me”.

Alguns de seus álbuns são considerados clássicos do R&B e do pop, incluindo "Confessions", de 2004. Atualmente, Usher está concluindo a série de shows My Way The Las Vegas.

“Usher é um ícone cuja música deixou uma marca inapagável no cenário cultural ao longo de sua carreira. Não poderíamos estar mais entusiasmados em tê-lo como atração principal do Super Bowl”, disse Seth Dudowsky, chefe da área de música da NFL.

O Super Bowl ocorrerá uma semana após o 2024 Grammy Awards ser realizado em Los Angeles.