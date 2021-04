"Space Jam 2" ganha primeiro trailer com Lebron James e Pernalonga

A Warner divulgou neste sábado (3) o primeiro trailer de "Space Jam: Um Novo Legado", que terá participação do astro da NBA e do Los Angeles Lakers, Lebron James. O longa dá sequência à franquia que começou com Michael Jordan e conta com participação dos personagens dos Looney Tunes, como Pernalonga e Patolino, e outras referências da cultura pop.

O trailer mostra que Lebron e seu filho Dom (Cedric Joe, de "Modern Family") são presos em um mundo digital por uma inteligência artificial (interpretada por Don Cheadle, o Máquina de Combate de "Vingadores"). Para escapar e garantir a liberdade do filho, Lebron terá de vencer uma partida de basquete ao lado de Pernalonga e companhia.

Além dos Looney Tunes, o longa deve contar com várias referências a personagens, filmes e séries da Warner, como um evento de crossover entre as franquias.

No vídeo é possível conferir a presença do Gigante de Ferro (do filme "Gigante de Ferro"), um dos dragões da série "Game of Thrones", Zé Colmeia e Catatau, King Kong, a van do Scooby-doo, e outras figuras marcantes.

Novidades

Dirigido por Malcom D. Lee, de "Viagem das Garotas", o novo Space Jam ainda conta com Sonequa Martin-Green no elenco. Ela participou das produções de "The Walking Dead" e "Star Trek: Discovery".

Legenda: O segundo filme da franquia Space Jam deve chegar aos cinemas em julho deste ano Foto: Divulgação

O segundo filme da franquia Space Jam ainda contará com novidades em relação ao original. O filme não terá a participação do gambá Pepe Le Pew, conhecido por assediar outros personagens, e um novo visual para Lola Bunny, reduzindo o teor de sexualização dela em relação ao primeiro filme.