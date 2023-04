Sósia de Xurrasco viraliza nas redes, ganha fã-clube e começa a fechar parcerias

Raquel Cristina Carvalho, estudante de 17 anos que viralizou nas redes por conta da semelhança física com o influenciador Xurrasco, adotou o apelido Xurrasca oficialmente, o que vem rendendo parcerias na Internet. Em entrevista ao g1, ela contou que está aproveitando a 'fama digital'.

"Depois que eu prendi o cabelo, eu pensei: 'gente, eu pareço muito com ele' . As pessoas estão me chamando de Xurrasca, Espetinho, vários nomes... E eu fico rindo com o Instagram", disse ela, que explicou que tudo começou como uma brincadeira.

A agora Xurrasca revelou que não tinha sequer a intenção de ser reconhecida, mas teve a surpresa de ver o número de seguidores aumentar constantemente nas redes sociais durante as últimas semanas.

"Eu postei no intuito da brincadeira, mas eu fui muito reconhecida. Tem muita gente me seguindo. Eu estou realizando um sonho meu, sempre quis ser reconhecida no Instagram", completou, surpresa até por ter ganho um fã-clube só dela.

Amigos incentivaram

Segundo Raquel, a semelhança havia sido comentada por amigos próximos ainda no ano passado, mas ela negou que tenha achado igual de início.

"Eu sempre falei: ‘gente, eu não pareço com ele’. Eu entrei em contato com ele e ele falou: ‘eu também acho que a gente não se parece’. Só que pediram para eu gravar um vídeo dançando e postar. E eu tinha a maior vergonha", contou ao g1.

A ideia de gravar o vídeo, então, foi do pai dela, que prometeu um hamster à filha caso ela gravasse vídeo ao som da canção 'Lovezinho', hit que ficou famoso em todo o Brasil com coreografia de Xurrasco.

"Meu pai falou que só ia me dar um hamster se eu gravasse um vídeo igual ao Xurrasco. Minha mãe prendeu meu cabelo e eu gravei na brincadeira. Deu nisso tudo. Do nada, viralizou e eu fiquei sem palavras", continuou a jovem.

O movimento, agora, tem sido natural. Conforme o relato de Raquel, as fotos tem sido pedidas na rua com maior frequencia, enquanto o número de seguidores não para de crescer.