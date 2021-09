Simaria é criticada após falar sobre queda de avião: 'Quem tem promessa não morre'

O boato sugerindo que o avião que caiu e deixou sete mortos, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (14), pertenceria à dupla Simone e Simaria foi desmentido pelas cantoras. Segundo as irmãs, o mal-entendido rendeu um susto a elas e também aos familiares e amigos.

"Não sei se pelo fato da sigla atrás ser SM, só que no nosso jato é S&S, de Simone & Simaria. Confundiram e começo essa notícia se espalhar de que a gente estava dentro do jato", relatou Simone à Fátima Bernades, durante o programa Encontro desta terça-feira.

Simaria contou que as duas receberam ligações de amigos chorando, pensando que elas estavam entre as vítimas da queda.

"A gente sempre diz uma coisa: quem tem promessa não morre, a gente tem muita coisa pra cumprir ainda, em nome de Jesus", disse a artista.

No entanto, a fala da irmã mais velha foi criticada nas redes sociais, em que internautas classificaram a declaração como insensível.

Logo em seguida, Simone se solidarizou aos familiares das vítimas que faleceram no incidente aéreo. "A gente quer se solidarizar com toda a família das pessoas que estavam dentro daquele avião. Deve ser uma tristeza insuportável".

Queda de aeronave no interior de SP

O avião caiu em Piracicaba (SP) na manhã desta terça-feira, explodindo em seguida. Sete pessoas estavam a bordo da aeronave e morreram carbonizadas no local, conforme o Corpo de Bombeiros paulista. As informações são do portal G1.

Ainda segundo a corporação, a aeronave caiu em uma área verde nas proximidades da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no bairro Santa Rosa, por volta de 9h da manhã.

O veículo se chocou com alguns eucaliptos durante a queda, explodindo logo após a colisão. Com isso, um incêndio atingiu a área ao lado da Fatec. O Corpo de Bombeiros tenta controlar as chamas do local, ao qual equipes policiais também se dirigiram.

No avião estavam o piloto, o copiloto e cinco passageiros que seriam da mesma família, segundo os Bombeiros. As vítimas ainda não foram identificadas.

Segundo o portal CNN, a queda do avião se deu em região mais afastada do centro do município, com poucas empresas. O Corpo de Bombeiros informou à publicação que seis viaturas estão na localidade.

O veículo aéreo, de asa fixa, é de aviação executiva, de pequeno porte e contratado sob demanda.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), comunicou, em nota, que se dirige ao local para "ação inicial". A área foi isolada para perícia, e as causas do acidente são investigadas.