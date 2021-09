Avião cai e deixa sete mortos após explosão no interior de São Paulo; veja vídeo da queda

Um avião caiu em Piracicaba (SP) na manhã desta terça-feira (14), explodindo em seguida. Sete pessoas estavam a bordo da aeronave e morreram carbonizadas no local, conforme o Corpo de Bombeiros paulista. As informações são do portal G1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião caiu em uma área verde nas proximidades da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no bairro Santa Rosa, por volta de 9h da manhã.

A aeronave atingiu alguns eucaliptos durante a queda, explodindo logo após a colisão. Com isso, um incêndio atingiu a área ao lado da Fatec. O Corpo de Bombeiros tenta controlar as chamas do local, ao qual equipes policiais também se dirigiram.

No avião, estavam o piloto, o copiloto e cinco passageiros que seriam da mesma família, segundo os Bombeiros. As vítimas ainda não foram identificadas.

Segundo o portal CNN, a queda do avião se deu em região mais afastada do centro do município, com poucas empresas. O Corpo de Bombeiros informou à publicação que seis viaturas estão na localidade.

O veículo aéreo, de asa fixa, é de aviação executiva, de pequeno porte e contratado sob demanda.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), comunicou, em nota, que se dirige ao local para "ação inicial". A área foi isolada para perícia, e as causas do acidente são investigadas.

Boato de avião ser de Simone e Simaria é desmentido

O cearense Kaká Diniz, esposo da cantora Simone, publicou uma série de vídeos no Instagram informando que o avião do acidente em São Paulo não tem relação nenhuma com as irmãs. Um boato surgiu nas redes sociais informando que a aeronave seria da dupla.

"Na calda do avião tinha SM e não sei por que deduziram que SM significava 'Simone Mendes' ou 'Simaria Mendes', enfim. Muita gente ligando. Teve até piloto, não sei quem foi, que disse que o avião era da dupla. Então, não tem nada a ver", declarou Kaká Diniz.

Kaká Diniz ainda informou que o avião das irmãs não está sendo usado pois está na revisão.



Na manhã desta terça-feira, as irmãs Simone e Simone participaram ao vivo do programa "Encontro com Fátima".

Mais informações em instantes.