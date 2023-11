Silvia Abravanel sobre Larissa Manoela: 'ela dormia com o namorado aos 11 anos'

Silvia Abravanel, de 52 anos, cedeu uma entrevista ao Bagaceira Chique, o podcast de Luciana Gimenez, e não teve cerimônia em revelar algumas particularidades da ex-SBT Larissa Manoela.

"Eu tive que chamar o diretor da novela e chamar os pais da Larissa, e não lembro se o marido da Silvana estava, e falei: ‘olha, não é aceitável que sua filha com 11 anos de idade propague em internet que ela dorme de conchinha com o namorado dela’. Na época, ela fez questão de divulgar isso na internet”, disse Silvia.

Ela contou ainda que a mãe falou que era a atriz mirim quem sustentava a casa. "E eu falei: ‘Não tô te perguntando quem sustenta a sua casa, estou te falando que você tem a obrigação de lidar com sua filha e segurar isso. Porque ela lida com crianças e ela é uma criança’. Ali ficou um debate muito grande porque eu era responsável pelo núcleo infantil, que também envolvia novela. E aí deu certo porque ela segurou um pouco mais a Larissa. E o pessoal da novela se atentou mais a isso, a gente fala com criança. É muito sério falar isso”, complementou.

Silvia é a segunda filha mais velha de Silvio Santos. Passou a trabalhar no SBT quando tinha 16 anos. Ela passou 20 anos como assistente, produtora e diretora de programação e comandou ainda o Bom Dia & Cia.

"Eu conheci a Larissa muito pouco porque ela já entrou para as novelas, não esteve na linha de show. O único contato que eu tive com a mãe dela foi um momento muito pesado, porque eu sempre cuidei muito das crianças e da imagem que elas passavam para as outras crianças, a gente tem essa responsabilidade", finalizou Silvia ao comentar as recentes polêmicas da família de Larissa.