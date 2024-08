Silvia Abravanel relata experiências sobrenaturais nos estúdios do SBT

A apresentadora Silvia Abravanel participou do podcast “Paranormal Experiente” e relatou que alguns funcionários, incluindo ela, já viveram experiências sobrenaturais nos estúdios do SBT.

Ela falou sobre um pintor que, ao trabalhar de madrugada em um dos estúdios, viu o ator Jorge Lafond, que interpretava a Vera Verão, quando ele já havia falecido.

"O estúdio 6 é muito assombrado, tanto que tem um pintor nosso - que nunca mais a gente viu -, que ele estava lá pintando, durante a madrugada, porque o pessoal sempre pinta e faz esses serviços quando não estão gravando mais, e disseram que a Vera Verão, que era o [Jorge] Lafond deu um grito 'uepa!' na cara desse pintor", contou a filha de Silvio Santos.

“Ele caiu para trás e viu aquele homem, daquele tamanho todo. O Lafond já havia falecido. O pintor pulou da escada e correu, e está correndo até hoje. Várias pessoas que trabalham lá, nos arquivos de fita, dizem que escutam coisas ali".

Silvia ainda afirmou nunca ter visto um espírito, mas já viveu uma experiência estranha. “Eu já trabalhei lá, durante a madrugada, com a Adriane Galisteu. Já perambulei tudo ali, e eu nunca vi. Mas teve um episódio no estúdio 5, em que eu estava ali e, no intervalo, eu escutei alguém me chamando. A produção me falou que não tinha ninguém me chamando. Eu falei: 'Eu ouvi uma pessoa me chamando'. Eu tenho certeza! Todo mundo ficou olhando para a minha cara".

Reencarnação

Silvia também contou outra história curiosa no podcast, sobre ter descoberto por Chico Xavier que é a reencarnação de sua própria tia, cunhada de Silvio e irmã de sua mãe.

“Eu tenho uma tia que eu não conheci, porque ela morreu com quatro anos. Isso é uma coisa que a minha avó me contou uma vez. O Chico Xavier era muito amigo da minha avó, eram amicíssimos, de até frequentar a minha casa. Um dia, minha avó resolveu perguntar sobre a filha dela, que era a irmã mais velha da minha mãe. O Chico falou: 'Ela está ali', e quem estava sentada naquela sala era eu. Eu estava brincando. Minha avó falou: 'Ali onde?' e ele respondeu: 'A sua neta é a encarnação da sua filha'".

Silvia foi adotada por Silvio e sua primeira esposa, Maria Aparecida, e acredita que a adoção não foi à toa. "Essa coisa de adoção, a gente não sabe os motivos, a gente não sabe como funciona esse elo todo e como a gente chega ali, mas eu cheguei. Eu acho que isso explica como eu surgi, como eu cheguei até eles, como eu cheguei nessa família".