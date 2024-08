Yuri Lima não apagou fotos e nem declarações para Iza de seu perfil, mesmo após término

Há algumas semanas, a cantora Iza anunciou publicamente o término de seu relacionamento amoroso com o jogador de futebol Yuri Lima, após descobrir traições por parte dele, mesmo estando grávida da primeira filha do casal. Apesar de toda a polêmica que viralizou nas redes sociais, o atleta não apagou as fotos de Iza de seu perfil, nem as declarações para a cantora.

“Eu vou fazer você sorrir assim para o resto da vida, se acostuma! E logo seremos nós, mamãe”, diz uma das postagens, publicada em 13 de abril deste ano.

Nos últimos dias, inclusive, surgiram boatos de que os dois teriam reatado, mas a assessoria de imprensa da artista negou. Foi explicado que ele voltou a frequentar a casa de Iza para acompanhar o fim da gravidez da artista, que está de oito meses.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nesse final da gravidez, dando todo o apoio. Durante a gestação, eles se viram pouco devido às agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, disse a assessoria, por meio de comunicado.