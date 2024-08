Yuri Lima volta a frequentar casa de Iza em fase final da gravidez, diz equipe da cantora

O jogador Yuri Lima e a cantora Iza voltaram a se encontrar por conta da fase final da gravidez da artista. Nesta segunda-feira (5), a assessoria da dona do hit "Pesadão" confirmou que o atleta até voltou a frequentar a casa dela.

A separação tomada por Iza — após descoberta de uma traição — aconteceu no início de julho deste ano. Apesar da aproximação dos dois nas últimas semanas, eles não retomaram relacionamento.

Veja também Zoeira Kevelin Gomes nega que houve traição com Yuri Lima e diz que admira Iza Zoeira Iza apaga vídeo de desabafo sobre traição de Yuri Lima, mas volta atrás e desarquiva conteúdo

"Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio", disse a assessoria em comunicado enviado ao Gshow.

Ainda em nota, a equipe declarou que o público precisa entender a relação do jogador como pai. "Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar".

Ex-casal estava distante no início de gestação

Iza e Yuri se viram pouco durante a gestação. Segundo nota, as agendas corridas deles acabaram afetando os encontros, mas isso já era planejado.

Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu Comunicado Iza

Por fim, a equipe ressalta a importância de Yuri e Iza como família para a filha que irá nascer. "A prioridade agora é a Nala. Eles serão uma família para sempre mesmo não estando juntos, afinal ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais".

Iza anunciou fim do relacionamento em rede social

Legenda: Iza fez desabafo nas redes sociais, nesta quarta-feira (10) Foto: Reprodução/Instagram

No início do mês de julho, Iza anunciou o fim do relacionamento com Yuri Lima em publicação no Instagram. Na época, ela estava grávida de seis meses.

Em vídeo na rede social, a cantora resolveu contar momentos íntimos da vida pessoal por temer uma futura exposição que poderia passar.

"Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas também lamentavelmente para a família dele, eu peço desculpas. [...] Eu não queria que fosse assim, mas nesse momento eu achei que eu deveria me antecipar", declarou Iza na época.