Shantal Verdelho tira filho de escola particular por 'não ter como pagar'

A influenciadora Shantal Verdelho revelou, nesta terça-feira (7), que irá tirar o primogênito, Filippo, 4 anos, da escola particular. Shantal está grávida do terceiro filho com Mateus Verdelho. O casal já é pai de Filippo, 4, e Domenica, 2.

"Uma das coisas que eu fiquei assustada ao saber que estava grávida é que sou muito programada financeiramente falando. Hoje o Pippo estuda em uma escola muito boa, mas que é muito cara, é a escola mais cara que tem. Infelizmente vou ter que tirá-lo de lá. A Domenica também já vai começar a estudar junto com ele. A escola que ele está hoje não tem como pagar para três, até tem, mas acho que não é o caso", revelou nos stories do Instagram.

Shantal ainda acredita que os filhos podem adquirir outros conhecimentos fora da educação tradicional.

"Acho que na educação da criança tem várias coisas importantes, que não é só a educação que eles recebem na escola. Cultura, viagens, experiências, que eu poderia com esse tanto de dinheiro de pagar escola, oferecer para eles fora da escola também. Acho que tem que ter um balanço", revelou.

Veja também

A esposa de Mateus Verdelho ainda revelou que mudou de escola diversas vezes devido aos problemas financeiros que a família enfrentava.

"Estudei em 400 escolas. Meus pais mudavam a minha escola o tempo todo porque eles não conseguiam pagar. Virava uma dívida e eles mudavam. E eu me dei bem (na vida). O que me motivou a crescer na carreira foi a minha família. Independentemente de onde estudei, eu ia me puxar e fazer dar certo. Claro que entendo os meus privilégios", disse.