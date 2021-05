Seu Jorge é condenado novamente e deverá pagar R$ 200 mil a familiares de Mario Lago

Seu Jorge perdeu mais uma etapa do processo judicial disputado com a família do compositor Mario Lago, falecido em 2012. Os parentes do artista alegam que o cantor e compositor carioca fez uso indevido da canção 'Ai que saudade da Amélia' ao acrescentá-la na música 'Mania de peitão'.

Anteriormente, em 2019, Seu Jorge foi condenado a pagar R$ 500 mil aos herdeiros de Lago. No entanto, ele recorreu da decisão e agora obteve nova resposta: deverá pagar R$ 200 mil.

Conforme decisão da Justiça, dois trechos da música de Mario Lago foram utilizados sem autorização em 'Mania de peitão', que pode ser ouvida no álbum 'Cru'. O trabalho teve lançamento oficial em 2004. Ouça:

Além de Seu Jorge, a gravadora Universal Music e a Cafuné Produções também surgem no processo como rés.

Decisão no RJ

Ainda de acordo com publicação do jornal O Globo, a decisão foi concedida na última sexta (28) pela 29ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

A assessoria do compositor Seu Jorge não se pronunciou até o momento, e ainda não há informações se o artista irá recorrer da decisão.