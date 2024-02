Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 5

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (5/2), exibe o filme “A Culpa É das Estrelas” após “Mulheres de Areia”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

Diagnosticada com câncer, a adolescente Hazel Grace Lancaster se mantém viva graças a uma droga experimental. Após passar anos lutando contra a doença, ela é forçada pelos pais a participar de um grupo de apoio cristão. Lá, conhece Augustus Waters, um rapaz que também sofre com câncer. Os dois possuem visões muito diferentes de suas doenças: Hazel preocupa-se apenas com a dor que poderá causar aos outros, já Augustus sonha em deixar a sua própria marca no mundo. Apesar das diferenças, eles se apaixonam. Juntos, atravessam os principais conflitos da adolescência e do primeiro amor, enquanto lutam para se manter otimistas e fortes um para o outro.

