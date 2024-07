Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira, 24

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (24/7), exibe o filme “Onde Nasce a Esperança” após “Cheias de Charme - Edição Especial”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Onde Nasce a Esperança"

Calvin Campbell é um ex-jogador de beisebol que teve sua carreira interrompida por uma série de problemas pessoais e se vê em um estado de depressão. Desacreditado da vida, tudo muda quando ele conhece Produce, um jovem com síndrome de Down que trabalha no mercado local e ajuda Calvin a se sentir novamente inspirado.

TRAILER DE "Onde Nasce a Esperança"

FICHA TÉCNICA DE "Onde Nasce a Esperança"