Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

A novela 'Familia é Tudo' desta quarta-feira (24) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Electra fica confusa com a história de Luca sobre a farsa.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quarta-feira

Electra fica confusa com a história de Luca sobre a farsa. Chicão não deixa Ubaiara pegar o dinheiro de Guto. Vênus comenta com Bia que pretende voltar a investigar a morte de seu pai. Andrômeda desiste de sua carreira, e Ernesto se desespera. Leda fica encantada ao ver Ubaiara chegar de limusine para buscá-la.

Vênus sente ciúme de Tom com Maya. Netuno/Léo tem mais uma lembrança de seu passado. Plutão ouve Hans convidando Nicole para ir a sua casa. Eva sofre com a exploração de Nildes. Júpiter vai até a pensão atrás de Lupita. Murilo pede para falar com Electra.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.