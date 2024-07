Previsão do signo de Áries para hoje, 24 de julho

A Lua segue no signo de Peixes e você precisa desacelerar para se conectar com o essencial. Algo em você está se desfazendo. Não tente deter o fluxo da água. Não se engane mais. A Lua vai chegar pertinho de Saturno e você vai sentir alguns vazios ou desconfortos. Não foque na falta, nas ausências e no que deu errado. Essas memórias são pesadas demais para você carregar, Aproveite a quarta-feira para observar sem absorver.

Signo de Áries hoje

Não se deixe levar pelos medos, solidão ou decepções. Pode ser que você não saiba de onde vem esse vazio ou incômodos. Mas está tudo bem ser sensível, ariano(a). Evite escapismos como uma forma de lidar com o estresse emocional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.