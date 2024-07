Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (24/7)

A Lua segue no signo de Peixes e você precisa desacelerar para se conectar com o essencial. Algo em você está se desfazendo. Não tente deter o fluxo da água. Não se engane mais. A Lua vai chegar pertinho de Saturno e você vai sentir alguns vazios ou desconfortos. Não foque na falta, nas ausências e no que deu errado. Essas memórias são pesadas demais para você carregar, Aproveite a quarta-feira para observar sem absorver.

Áries

Não se deixe levar pelos medos, solidão ou decepções. Pode ser que você não saiba de onde vem esse vazio ou incômodos. Mas está tudo bem ser sensível, ariano(a). Evite escapismos como uma forma de lidar com o estresse emocional.

Touro

Não existe um futuro ideal ou um plano perfeito, taurino(a). Essa busca por estabilidade pode te deixar perdido com algumas ideias impraticáveis. O seu grande aprendizado do momento é: "do sonho à ação".

Gêmeos

Você está repensando sua carreira, geminiano(a). Deixe de lado os medos e siga. Você está com muita visão e empatia no trato com o público. Pode encontrar significado e satisfação em seu trabalho.

Câncer

Em alguns momentos você pode se frustrar quando o sonho não bate com realidade. Não fuja dos momentos difíceis, pois eles tem muito a lhe ensinar. Alguns sacrifícios não valem a pena.

Leão

Você está passando por algumas transformações. E hoje pode ser aquele dia que você vai ter que lidar com emoções profundas. Não tente controlar ou escapar do que precisa ser transformado.

Virgem

É com o outro que você cresce emocionalmente. E por isso lhe pergunto: como andam as suas parcerias? Muito cuidado com as idealizações. Evite se sacrificar pelo outro. Mesmo que o vazio bata à sua porta, você não nasceu para salvar ninguém.

Libra

Evite assumir uma carga de trabalho excessiva. Não fique preso nos detalhes. Você precisa relaxar mais, libriano(a). Lembre-se que sua saúde vai depender muito do seu estado de espírito.

Escorpião

Não fuja da realidade, escorpiano(a). Chega de se colocar em segundo plano. Pode ser que você esteja colocando os desejos dos seus filhos ou outras pessoas em primeiro lugar. E esse comportamento acaba trazendo muita frustração. Busque inspiração ou se envolva em alguma atividade criativa.

Sagitário

Você anda muito sensível às necessidades emocionais de suas famílias. Tente levar um pouco de paz e harmonia para o seu lar, mas muito cuidado para não ficar fugindo do que precisa ser feito.

Capricórnio

Tente se comunicar de forma mais intuitiva. Lembre-se que a criatividade é um dos seus principais recursos. Tente preencher seus vazios expressando suas próprias necessidades e opiniões de forma assertiva.

Aquário

Como anda sua vida financeira, aquariano(a). O momento pede pé no chão em relação as finanças. Hoje não é um bom dia para compras, pois você pode acabar gastando mais do que estava programado com o objetivo de preencher alguns vazios.

Peixes

Hoje você está mais sensível do que todos os outros dias. Cuide da sua energia, pois você vai captar tudo ao seu redor. Você precisa levantar da cama e enfrentar os desafios da vida com consciência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.