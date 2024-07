Previsão do signo de Aquário para hoje, 24 de julho

A Lua segue no signo de Peixes e você precisa desacelerar para se conectar com o essencial. Algo em você está se desfazendo. Não tente deter o fluxo da água. Não se engane mais. A Lua vai chegar pertinho de Saturno e você vai sentir alguns vazios ou desconfortos. Não foque na falta, nas ausências e no que deu errado. Essas memórias são pesadas demais para você carregar, Aproveite a quarta-feira para observar sem absorver.

Signo de Aquário hoje

Como anda sua vida financeira, aquariano(a). O momento pede pé no chão em relação as finanças. Hoje não é um bom dia para compras, pois você pode acabar gastando mais do que estava programado com o objetivo de preencher alguns vazios.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.