Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (24) vai ao ar às 17:05, após 'Onde Nasce a Esperança'. Nesse capítulo, Raul e Vitório discutem.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Raul e Vitório discutem. Rafael exige que parem. Olívia não assume o namoro com Vitório na frente de Raul. O cozinheiro fica furioso. Dalila diz a Raul que nunca mais quer saber dele. Ela abraça Roberval e agradece por tudo que tem feito por ela. Julian pergunta a Rafael se Luna tinha um irmão e ele afirma que não. Agnes ouve e começa a chorar. Guto fala para Cristina que vai contar tudo o que sabe se não ajudá-lo a sair da cadeia. Cristina garante a Guto que vai ajudá-lo. Guto finge acreditar. Agnes fala para Julian que Luna teve um irmão que morreu ainda pequeno. Julian diz que isso prova que Serena é mesmo Luna, mas Agnes ainda não está convencida.

Rafael se entusiasma e pede que Julian continue com as sessões. Agnes pergunta a Adelaide se ela contou a Serena sobre seu filho e ela nega. Cristina fala para Débora que não tem dinheiro para pagar um advogado para Guto. Débora sugere que Cristina prometa pagar depois que se casar. Ciro acorda e diz que precisa falar com Rafael. Eduardo diz a Rafael que, após os exames, acredita que Cristina esteja mesmo grávida. Terezinha exige que Dalila lhe dê um vestido, ameaçando contar que seu filho é de Raul. Roberval manda Terezinha se afastar de Dalila, deixando-a furiosa. Vitório e Olívia fazem as pazes. Olívia fala para Vitório que eles precisam descobrir algum deslize de Raul para usar contra ele.

Kátia percebe que Ritinha está com febre. Serena pede que Agnes lhe dê um abraço. Agnes não se move. Serena diz a Agnes que sabe por que seu coração está fechado.Agnes confessa para Serena que se sente culpada pela morte do filho. Serena tenta abraçar Agnes, mas ela a repele e continua não acreditando que ela é a reencarnação de Luna. Adelaide e Rafael afirmam para Agnes que não contaram a Serena que Luna tinha um irmão. Roberval mostra a Dalila a medalhinha que estava usando quando foi abandonado no orfanato e diz que quer dá-la ao seu bebê. Débora e Cristina planejam separar Felipe de Mirella. Ritinha continua doente e Kátia não sabe como vai pagar pelo tratamento.

Raul diz a Olívia que vai assumir o comando do restaurante, mas ela afirma que jamais permitirá. Terezinha exige que Raul lhe dê um vestido para não contar que ele é o pai do filho de Dalila. Madalena fala para Olívia que Raul pagou um vestido para Terezinha. Cristina contrata um advogado para fingir que está se empenhando em tirar Guto da cadeia. Rafael pergunta a Guto o que há entre ele e Cristina.

Que horas começa?

