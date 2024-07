Argentina x Marrocos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Argentina e Marrocos se enfrentam na primeira disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), a partir das 10h da manhã (de Brasília), no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, na França.

Javier Mascherano vai comandar a equipe, que não terá a participação de Lionel Messi. No entanto, o grupo vai poder contar com Julián Álvarez, do Manchester City, e Cláudio Echeverri, do Manchester. Será a 10ª participação da equipe nos Jogos Olímpicos e vai em busca de superar a campanha passada, quando ficou na fase de grupos.

Já o Marrocos está na oitava participação em Olimpíadas. A seleção não disputa a competição desde 2012, quando não avançaram da fase de grupos. Tarik Sektioui é o técnico da equipe, que conta com Achraf Hakimi, joador do PSG.

ONDE ASSITIR

Sportv 2 e Globoplay

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Luján, Marcos Di Cesare, Nicolás Otamendi e Bruno Amione; Thiago Almada, Santiago Hezze e Cristian Medina; Kevin Zenon, Julián Álvarez e Giuliano Simeone. Técnico: Javier Mascherano.

Marrocos: Mohamed Peda; Achraf Hakimi, Ayman El Wafi, Mehdi Boukamir e Akram Nakach; Oussama Targhalline, Benjamin Bouchouari e Amir Richardson; Ilias Akhomach, Soufiane Rahimi e Abde Ezzalzouli. Técnico: Tarik Sektioui.

FICHA TÉCNICA

Argentina x Marrocos

Data e hora: 23/07, às 10h (de Brasília)

Local: Estádio Geoffroy-Guichard, na França.