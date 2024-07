Caio Blat, Marcelo Serrado e Bruno Gagliasso dão beijo triplo em programa

Bruno Gagliasso, de 42 anos, deu um selinho triplo com Caio Blat, 44, e Marcelo Serrado, 57, nessa terça-feira (23), durante participação dos dois atores no programa Surubaum, apresentado por ele e a esposa, Giovanna Ewbank, 37, no YouTube.

Os quatro discutiram sobre masculinidade e os impactos do machismo da sociedade atual no episódio.

Em um determinado momento, Giovanna sugeriu o beijo entre os amigos: "Então vamos selar essa amizade com um selinho?", propôs. Bruno, Caio e Marcelo logo concordaram. "Ai, que delícia!", brincou Ewbank após o momento.

"E hoje temos o prazer de receber uma dupla cheia de talento e história! Prestes a contracenar em uma novela, Caio Blat e Marcelo Serrado chegam pra debater masculinidade daquele jeitinho bem #Surubaum de ser!", escreveram os apresentadores ao compartilharem o episódio.

Surpresa

Outro tema também chamou a atenção dos internautas: Marcelo Serrado contou que, durante as gravações da novela Beleza Fatal, da HBO Max, ficou espantado com um detalhe: "Tô lá contracenando com meu amigo, ator que admiro. De repente, eu olho. A gente tirou a cueca e vi aquela situação toda ali”, começou.

A apresentadora pediu, então, para que Marcelo explicasse o motivo do susto para o público: “O tamanho do pinto do Caio?”. E o ator respondeu: “Exatamente”.

Caio é casado com a atriz Luisa Arraes, de 30 anos, com quem vive uma relação aberta. Já Marcelo é casado há 12 anos com Roberta Fernandes.