Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (20)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde desta quinta-feira (20) "Um Homem de Família", um filme de origem americana lançado em 2016 que tem o drama como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje.

Sinopse

Dane Jensen (Gerard Butler) é um implacável headhunter (espécie de caça-talentos) corporativo e um inescrupuloso recrutador de Chicago que se mostra "vendedor".

Ele é o "cabeça" de uma gangue de mentirosos que manipula currículos, expectativas e vagas com o objetivo de bater metas.

Funcionário do intransigente Ed Blackridge (Willem Dafoe), ele está disputando com Lynn (Alison Brie), sua colega de trabalho, a chance de substituir o chefe da empresa, que está prestes a se aposentar.

Ele é o favorito, mas ainda assim precisa bater as metas nos últimos três meses do ano, que é tomada como base para a decisão, o que afeta o tempo que ele dedica à família.

Enquanto a rivalidade atinge níveis extremos, uma tragédia familiar envolvendo seu filho com Elise (Gretchen Mol) faz com que ele coloque na balança suas prioridades. Colocando a vida profissional acima da pessoal, ele considera que pode resolver tudo com dinheiro.

Curiosidades

O filme marcou a estreia de Mark Willians como diretor de um longa-metragem; Além de estrelar a produção, Gerar Butler também assina o drama. Antes de "Um Homem de Família", os atores Willem Dafoe e Alfred Molina já haviam trabalhado juntos em Homem-Aranha 2 (2004); Inicialmente, o título da obra era The Headhunter's Calling.

Confira o trailer

Ficha técnica