Série sobre assassinato de família brasileira na Espanha estreia na HBO Max

A série “Não conte a Ninguém”, que relembra o assassinato de uma família de quatro brasileiros na cidade de Pioz, na Espanha, em setembro de 2016, já está disponível na HBO Max.

O projeto reúne cinco episódios, que resgatam como o crime aconteceu, além de mostrar o grupo de jovens no Brasil que enfrentou a incerteza de falar o que sabia. O crime ficou conhecido como a Chacina de Pioz.

As vítimas foram Marcos Nogueira, sua esposa Janaína Américo, e os filhos do casal, de 1 e 4 anos.

A produção usa na série imagens da imprensa, entrevista com o jovem absolvido do crime, amigos dele e do acusado, familiares e advogados do caso. “Não conte a Ninguém” foi exibida originalmente na plataforma Atresplayer e comprada pela HBO Max.

O crime

A família de Marcos Nogueira era de João Pessoa e foi morar na Espanha após ele conseguir um emprego no país. No Brasil, ninguém desconfiou da morte porque era comum que eles passassem algum tempo sem dar notícias.

A morte só foi descoberta um mês após o assassinato, depois que vizinhos sentiram um forte odor saindo da casa onde a família residia. Os corpos estavam em sacolas, dentro da residência.

François Patrick Nogueira Gouveia, sobrinho de Marcos Nogueira, foi condenado à prisão perpétua na Espanha, em 2018, pela morte dos dois tios e primos. Em 2016, ele havia se entregado e confessado ter assassinado e esquartejado as vítimas.