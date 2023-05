Sérgio Hondjakoff reencontra filho de dois anos após reabilitação

O ator Sérgio Hondjakoff, antigo intérprete do personagem Cabeção de Malhação, reencontrou o filho Benjamin, 2 anos, após reabilitação para tratar dependência química. O momento aconteceu no último fim de semana, no Rio de Janeiro.

Serginho estava internado em uma clínica desde o dia 11 de junho do ano passado. Primeiro, ele foi para uma instituição em Sorocaba, após receber ajuda do cantor Rafael Ilha, que se sensibilizou ao assistir uma live em que Sérgio ameaçava o pai.

O reencontro foi compartilhado nas redes sociais, mostrando o ator segurando o filho pequeno na Lagoa da Barra da Tijuca, na capital carioca.

Tratamento contra drogas

O ator Sérgio Hondjakoff deu início ao tratamento para superar o vício em drogas. Os pais do artista revelaram, nesta semana, que ele estava em surto e isolado, apenas consumindo álcool e entorpecentes.

Conforme a publicação, estava sob os cuidados do especialista terapêutico em 'In-Dependência Química', Sandro Barros, após ser convencido a receber ajuda pelos amigos de longa data Kayky Brito, Rafael Ilha e Bruno Gagliasso.

O profissional relatou que já conversou com Sérgio e que ele se mostrou receptivo: “Falei com ele e como terapeuta, entendi suas questões”.

Em áudios enviados ao programa Balanço Geral, da Record TV, na época, a mãe e o pai revelaram que ele estava há dias sem dormir, apenas usando álcool e drogas. Em 2021, o ator admitiu lutar contra a dependência química.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn