Selena Gomez se pronuncia após série fazer piada com transplante de órgão

A cantora e atriz Selena Gomez, de 29 anos, criticou, nesta terça-feira (3), as piadas sobre transplantes de órgãos feitas em produções televisivas. A artista se pronunciou após fãs ficarem revoltados com a série norte-americana "The Good Fight", em que personagens brincam sobre o transplante de rim feito pela estrela em 2017, parte do seu tratamento contra o lúpus.

piadas de mau gosto for apresentada, ela seja imediatamente cortada e não vá ao ar." Selena Gomez cantora e atriz "Não tenho certeza de como escrever piadas sobre transplantes de órgãos para programas de televisão se tornou comum, mas, infelizmente, aparentemente se tornou. Espero que na próxima reunião de escritores, quando uma dessasfor apresentada, ela seja imediatamente cortada e não vá ao ar."

Selena ainda agradeceu o apoio dos fãs, e pediu que quem pudesse ser doador de órgão se inscrevesse no programa norte-americano. Na postagem, ela ainda disponibilizou o link para inscrição para se tornar doador nos Estados Unidos.

No quarto episódio da quinta temporada da série, os personagens Marissa (Sarah Steele), Jay (Nyambi Nyambi) e Jim (Ifádansi Rashad) conversam sobre a cultura do cancelamento nas redes sociais. Na ocasião, Jim imprime "autorizações" para fazer piadas com temas sensíveis e debate com os colegas sobre quais tópicos são aceitáveis.

Entre os temas citados, ele menciona o transplante de Selena como sugestão e os outros personagens não o repreendem. A cena foi interpretada pelos fãs da cantora como desrespeitosa. No Twitter a hashtag #RespectSelenaGomez — respeitem Selena Gomez, em tradução livre — ficou entre os assuntos mais comentados da plataforma.

Conforme o portal Hugo Gloss, o procedimento cirúrgico da artista já foi mencionado em outra série de comédia no passado, a produção "Saved By The Bell".

Segundo a amiga que doou o rim, Francia Raisa, a artista teve complicações quase fatais na época após o procedimento.

"A recuperação foi difícil. Eu não queria comer, não queria beber nada. Selena também teve uma complicação. Poucas horas depois da nossa cirurgia, acordei e recebi uma mensagem dela que dizia: 'Estou realmente com medo'. Meu rim era muito ativo, e quando ela virou, rompeu uma artéria de Selena. Os médicos tiveram que levá-la para uma cirurgia de emergência e tirar uma veia da perna para construir uma nova artéria para manter meu rim no corpo dela. Ela poderia ter morrido", relatou à W Magazine em 2018.

Em outubro do ano passado, a cantora compartilhou uma foto nas redes sociais em que mostra a cicatriz que tem na perna devido ao transplante.

Foto: reprodução/Instagram

"Quando fiz meu transplante de rim, lembro de ter sido muito difícil no início mostrar a minha cicatriz. Eu não queria que ela aparecesse nas fotos, então eu usava coisas que pudessem cobri-la. Agora, mais do que nunca, eu me sinto confiante em quem sou e do que passei... e estou orgulhosa disso", escreveu Selena na legenda da imagem.