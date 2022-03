Sasha recria pose icônica de Xuxa de 1986 e apresentadora se emociona: 'meu mundo sempre foi seu'

Em homenagem para sua mãe, Sasha Meneghel recriou pose icônica de Xuxa para estampar a capa da revista Elle. A apresentadora se emocionou com o presente, compartilhando alegria em suas redes sociais, nesta quinta-feira (24): "hoje me surpreendi em ver você entrando no meu mundo, que sempre foi seu".

A Rainha dos Baixinhos esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais após sua filha recriou a pose clássica de seu álbum Xou da Xuxa - Volume 1, lançado em 1986.

Legenda: Figurino de Sasha teve inspiração em antigas roupas de sua mãe, Xuxa Meneghel Foto: Reprodução

O gesto de carinho foi feito próximo ao aniversário de Xuxa, que completa 59 anos no dia 27 de abril. No Instagram, a modelo comemorou a surpresa.

Sasha Meneghel Filha da Xuxa "Hoje um sonho se realizou, há anos que eu tenho vontade de fazer isso, e essa é a primeira surpresa que consigo fazer pra minha mãe. Sou capa da Elle Brasil em homenagem a ela. Te amo mãe, tenho orgulho de ser sua filha".

Na mesma rede social, Xuxa revelou não saber da surpresa. "Eu passei uns bons 15 anos da vida da Sasha achando que ela não queria ser parecida comigo em nada e sempre respeitei seus pensamentos", compartilhou, acrescentando ainda que não deve ser fácil viver na sombra de alguém.

Legenda: Ensaio foi realizado para a revista Elle Foto: Reprodução

A emoção surgiu, então, pela dedicação da filha. "Saber que ela se arrumou, se vestiu com minhas roupas pra fazer um carinho no meu coração foi simplesmente inesperado e incrível", publicou a apresentadora.

"Sassa, você não parece comigo, pois você é perfeita. Sempre quis e sonhei com você assim desse jeitinho que é, mas hoje me surpreendi em te ver entrando no meu mundo que sempre foi seu", concluiu.

