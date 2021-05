Sasha Meneghel se casa com João Figueiredo e compartilha fotos da união; confira

Sasha Meneghel e João Figueiredo casaram e divulgaram imagens da cerimônia no Instagram nesta sexta-feira (14). A filha de Xuxa, que tem 22 anos, recebeu as felicitações de amigos e fãs nos comentários da publicação.

"Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado", escreveu em parte da legenda da imagem. Agora, o nome completo da jovem é Sasha Meneghel Szafir Figueiredo.

Legenda: Nos comentários, amigos e celebridades parabenizaram a filha de Xuxa Foto: reprodução/Instagram

Além disso, Sasha resolveu deixar a promessa de cuidado longo com a união. "Promise to love and cherish you forever", frase que significa "prometo amar e cuidar de você para sempre", em português.

Resposta do marido

Em resposta às declarações da esposa, João Figueiredo também fez votos positivos. "Vou te amar e te cuidar pra sempre", escreveu nos comentários do perfil de Sasha.

Legenda: João também compartilhou foto da união nesta sexta (14) Foto: reprodução/Instagram

Cantor gospel, o jovem de 21 anos é líder de uma das células da igreja Bola de Neve. Enquanto isso, a família dele, que também é religiosa, não é tão extensa.

João é filho de dois pastores da igreja Bola de Neve em São João da Boa Vista, em São Paulo, e é irmão do nadador Daniel Figueiredo.

No próprio perfil, ele também fez declaração emocionada à Sasha. "A nossa canção sempre foi o amor, agora ela vai tocar pra sempre! Eu me casei com a minha melhor amiga", disse.