Sasha Meneghel faz surpresa de aniversário para Bruna Marquezine no Havaí; veja vídeo

A atriz Bruna Marquezine ganhou uma surpresa especial da amiga Sasha Meneghel na última sexta-feira (4), quando completou mais um ano de vida. O momento foi registrado em vídeo por Sasha, que publicou as imagens no TikTok mostrando a viagem que fez até o Havaí ao lado do marido, João Figueiredo, com o objetivo de comemorar o dia junto com a amiga.

O vídeo tem um formato de miniblog e mostrou a surpresa desde o início, quando os dois pegaram um longo voo para encontrar Bruna. "Indo pro Havaí de surpresa pro aniversário da Bru", escreveu a filha de Xuxa Meneghel.

Assista:

Ao chegar no quarto da atriz, Sasha fingiu ser uma funcionária do local e foi recepcionada com o espanto de Bruna, que se emocionou com a chegada da amiga.

"Feliz aniversário, Bubu. Te amo!", escreveu Sasha na homenagem, compartilhando que as duas ainda curtiram juntas o dia em uma praia haviana.