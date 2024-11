Saiba quem é Thamires Pink, influenciadora encontrada morta em Salvador

Thamires Pink, influenciadora digital encontrada morta após cair do apartamento onde morava no bairro Vila Laura, em Salvador, na última quinta-feira (31) também era empresária. Ela tinha 37 anos e participou do clipe de “Recua”, da Timbalada neste ano.

Segundo informações do portal baiano Correio 24 horas, Thamires era dona da loja Pink Magazine, que tinha unidades na bairro Pau Miúdo e uma filial no Shopping da gente. Ela também era formada em direito, e deixa filhos gêmeos.

A conta da loja publicou um comunicado sobre a morte de Thamires, e falando do sepultamento, que ocorreu nesta sexta-feira (1º), no Cemitério Campo Santo. A baiana ainda alugava casas de veraneio no litoral da Bahia, e mantinha um perfil dedicado exclusivamente a isso.

Neste ano, Thamires participou do clipe de “Recua”, da Timbalada.

Homenagem

Buja Ferreira, vocalista da banda Timbalada, lamentou a morte da influenciadora digital Thamires Pink. Em publicação nas redes sociais, o cantor publicou uma homenagem para a jovem, que participou da gravação de um clipe da banda no início deste ano. A influenciadora foi encontrada morta aos 37 anos em um condomínio no bairro de Vila Laura, em Salvador, na noite de quinta-feira (31).

“Nossa amiga timbaleira Thamy, era sempre muita resenha quando ela chegava em nosso camarim. Mulher guerreira, batalhadora, que Deus e Jesus Cristo conforte o coração dos seus filhos, familiares e amigos”, escreveu Buja.