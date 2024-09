Saiba quanto custa fim de semana no hotel escolhido por Luciano Huck e Angélica no Ceará

Luciano Huck e Angélica passaram uma temporada de férias na praia do Preá, no litoral cearense, em um hotel de luxo. O casal se hospedou no Casana Hotel, que tem diárias a partir de R$ 7.495. No entanto, em setembro, a diária está custando R$ 13.495.

Para um casal, o custo de três dias no empreendimento de luxo é de R$ 40.485. A suíte master do hotel conta com dois quartos separados, um de 100m² e outro de 35m². Já a sala principal acomoda dois adultos com uma cama king-size, banheiro completo com jacuzzi e um deck de frente para o mar com espreguiçadeira dupla e redes.

O hotel ainda conta com uma escola de kitesurf, piscina infinita com efeito de espelho negro, academia, sala de massagem, uma fogueira no jardim e até mesmo um escritório, casa haja necessidade de trabalhar durante a viagem.

Veja também Zoeira Deolane Bezerra consegue habeas corpus e deve sair da prisão em breve, diz irmã Zoeira Virginia celebra chegada de José Leonardo, 3º filho com Zé Felipe: 'Nosso mundo ficou azul'

Viagem com famosos

Angélica e Luciano aproveitaram as férias na companhia dos filhos, além de outros amigos famosos, como Grazi Massafera e a filha, o jornalista Alex Lerner e o empresário João Adibe Marques e a esposa, a influenciadora digital Cinthya Marques.

A própria apresentadora compartilhou no fim da viagem fotos das férias com seus seguidores do Instagram. “Pronta para mais uma jornada”, escreveu na legenda das imagens, reforçando que estava "reenergizada".