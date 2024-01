Saiba por que sobreviventes de acidente tema do filme 'A Sociedade da Neve' ficaram com urina preta

O filme "A Sociedade da Neve" estreou na Netflix, na semana passada, e tem gerado algumas curiosidades entre os internautas sobre a história real na qual é baseado. A obra retrata um acidente aéreo, registrado em 1972, e a saga dos passageiros que lutaram pela vida enquanto estavam presos nos Andes, enfrentando escassez de comida e de água em um frio mortal.

No longa, uma cena onde os personagens se surpreendem com a coloração escura da urina deles tem gerando dúvidas entre espectadores, que, conforme dados do Google Trends desta quinta-feira (11), têm buscado entender o que provoca o fenômeno.

A falta de comida e a desidratação gerada pela escassez de água enfrentada pelo grupo têm relação com a condição. Conhecido como rabdomiólise, o fenômeno escurece o xixi, sendo provocado pela liberação de uma substância chamada mioglobina, presente nos músculos.

"Qualquer condição que leve a uma destruição das células musculares pode levar a esse tipo de condição. Isso pode acontecer com maratonistas e em treinos muito severos de exército, por exemplo", explicou o médico nefrologista, Gustavo Ferreira, ao portal Uol.

O fenômeno pode acontecer nas seguintes situações:

exercícios extenuantes;

desidratação severa;

lesões musculares;

lesões por choque elétrico;

edemas;

uso de drogas, como heroína.

Em "A Sociedade da Neve", os personagens passam um longo período sem comida e água em quantidade recomendada, o que pode ter provocado uma desidratação severa.

Ao portal, o especialista explicou que, no caso em específico do filme, a perda de potássio pela desnutrição e desidratação, com grande perda de eletrólitos, tenha provocado a condição.

"A desidratação e falta de alimentação trazem distúrbios severos que lesam o rim. Após um período muito longo sem nenhuma hidratação, o paciente terá uma insuficiência renal, levando-o ao óbito", detalhou Ferreira.

O tratamento da condição, conforme o Uol, é realizada com base nas consequências que a doença deixou. Os pacientes podem ficar internados e são tratados com reposição de fluidos e suporte intensivo ou semi-intensivo.